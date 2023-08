Kiev: L'Ucraina non riceverà gli F-16 entro quest'anno. L'invasione russa, giorno 540

Kiev: L'Ucraina non riceverà gli F-16 entro quest'anno

"Nel prossimo autunno e inverno, l'Ucraina non sarà in grado di proteggere i suoi cieli con i caccia americani F-16. Tuttavia, i piloti ucraini inizieranno presto l'addestramento nei paesi membri della coalizione dell'aviazione." lo ha confermato ieri Yuriy Ignat, portavoce dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina. "C'erano grandi speranze per gli aerei F-16", ha detto, "poiché dovevano diventare parte della difesa aerea per proteggere l'Ucraina dal terrorismo russo di missili e droni." “Tuttavia, la questione dell'addestramento di piloti , ingegneri e altro personale è andata avanti. I nostri piloti saranno presto addestrati nei paesi membri della coalizione dell'aviazione. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare le nostre difese aeree. In particolare, recentemente abbiamo ricevuto altri due lanciatori Patriot", ha affermato Ignat.