Nella notte esplosioni a Bryansk in Russia e in alcune regioni ucraine

ISW: La seconda linea di difesa russa nella regione di Zaporizhzhia potrebbe essere più facile da affrontare per gli ucraini

Il rapporto dell'Institute for the study of War rileva che le forze ucraine sono ora nel raggio d'azione della seconda serie di posizioni difensive russe, ma che queste potrebbero essere più deboli delle precedenti, costituite da campi minati e fortificazioni, per mantenere le quali le forze russe avevano dovuto inviare equipaggiamenti e forze significative. Le posizioni difensive russe ora di fronte alle forze armate ucraine consistono probabilmente in un complesso continuo di fossati anticarro; ostacoli anticarro "denti di drago" e ulteriori campi minati. L'Istituto per lo studio della guerra sottolinea inoltre che la dimensione dei campi minati nelle vicinanze di questa serie di posizioni difensive preparate non è chiara, anche se potrebbero essere minati in misura minore per dare l'opportunità alle forze russe che operano a nord di queste posizioni di potersi ritirarsi.