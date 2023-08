Le forze di Mosca avrebbero abbattuto droni ucraini su Belgorod e Tula

Navalny dal carcere cita 'I have a dream' di Martin Luther King

"Decenni e migliaia di miglia mi separano dalla marcia su Washington per il lavoro e la libertà avvenuta in questo giorno del 1963. Tuttavia, negli ultimi sei mesi, questo evento storico mi è diventato così vicino che a volte mi sembra di essere lì. Questo perché se sei seduto in una cella senza carta e penna, cerchi di imparare qualcosa a memoria. Ad un certo punto, ho memorizzato il leggendario discorso di Martin Luther King Jr. "I Have a Dream" e l'ho pronunciato, camminando per la cella, credo, circa duecento volte. Ogni volta lo ammiro come la prima volta, e non mi stanco". Lo scrive sui social Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin, tuttora in carcere. Navalny prosegue: "Il discorso è rivolto agli americani ed è dedicato alla politica americana. Questo discorso, così come lo stesso King, sono certamente un bene per tutta l'umanità. Congratulazioni a tutti per l'anniversario".