Mark Milley: "Kiev potrà vincere sul campo, ma forse c'è una via diplomatica"

Lavrov: "L'Occidente non vuole negoziare con la Russia"

"Le riunioni multilaterali sull'Ucraina a Gedda e Copenaghen a cui la Russia non è stata invitata mostrano che l'Occidente non intende negoziare nulla", lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista alla rivista 'International Affairs'. "Mosca è accusata di "riluttanza a partecipare ai negoziati e ogni argomentazione sulla necessità di tenere conto degli interessi vitali del nostro Paese viene immediatamente respinta", ha sottolineato il ministro. "La prospettiva di negoziati tra Russia e Occidente, purtroppo, non è visibile ora". La parte russa considera "gli appelli ipocriti degli occidentali ai negoziati" come uno "stratagemma tattico" per "guadagnare tempo, dare tregua alle truppe ucraine esauste e l'opportunità di riorganizzarsi, ripomparle con armi e munizioni". "Ma questa è la via della guerra, non una soluzione pacifica", ha riassunto Lavrov.