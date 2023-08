Missili russi sull'Ucraina, droni ucraini su Mosca

Zelensky nel discorso serale chiede armi a lungo raggio e più sanzioni

"Dopo l'attacco missilistico russo di oggi a Kryvyi Rih, si sa che sei persone sono state uccise, tra cui un bambino, una ragazza. Aveva solo dieci anni. 69 persone sono rimaste ferite", lo ha detto nel discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensy. "A Kherson, un agente di polizia è stato ucciso dal fuoco dell'artiglieria... Nove persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino e quattro volontari".

Il presidente torna a chiedere armi all'Occidente: "Per garantire la sicurezza delle nostre città, per proteggere la vita normale degli ucraini e dei nostri figli, i nostri militari devono disporre di armi a lungo raggio sufficienti, mezzi sufficienti per sconfiggere i terroristi... La pressione mondiale delle sanzioni contro la Russia merita di essere notevolmente aumentata. Ora ci sono sempre più informazioni aperte, comprese le indagini dei giornalisti, su come uno stato terrorista elude le sanzioni globali e ottiene componenti critici per la produzione di armi. E, a proposito, abbiamo ripetutamente fornito tali informazioni ai nostri partner in un regime riservato. Dobbiamo agire insieme".

Zelensky chiede anche di "rafforzare significativamente le sanzioni per il terrore. Limitare significativamente i canali di consegna di componenti critici per la produzione di missili in Russia. E dobbiamo rispondere con determinazione: determinazione a fornire all'Ucraina le armi moderne necessarie, compresi i missili a lungo raggio, in modo da poter rimuovere questa minaccia terroristica che la Russia sta creando contro il nostro popolo, contro i nostri figli. Tutti noi insieme nel mondo possiamo sconfiggere il terrore!"