Ancora esplosioni a Mosca. I russi respingono un attacco con drone marino in Crimea

Udite esplosioni a Mosca

Questa notte si sono sentite esplosioni in diversi quartieri di Mosca. Lo riportano i canali Telegram russi. Si segnala anche un'esplosione nel complesso della città di Mosca. Il ministero della Difesa russo afferma che dopo l'uso dei sistemi di difesa aerea, il drone ha cambiato traiettoria ed è caduto su un edificio non residenziale nell'area dell'argine Krasnopresnenskaya di Mosca. Non ci sono vittime né incendi. L'agenzia statale russa TASS, citando i servizi di emergenza , ha riferito che in uno dei padiglioni dell'Expocentre sull'argine Krasnopresnenskaya, il muro esterno era parzialmente crollato. L'area di crollo è di circa 30 mq. metri. Testimoni oculari riferiscono anche di esplosioni a Trekhgorka e Krasnogorsk.