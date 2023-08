Oggi l'annuncio di nuovi aiuti militari americani a Kiev

Oggi gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari

Oggi l'amministrazione Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di armi da 200 milioni di dollari per l'Ucraina, lo scrive l'agenzia Reuters. Si tratta di fondi recuperati in seguito alla scoperta di un'errore contabile di 6,2 miliardi di dollari del Pentagono. Il pacchetto dovrebbe includere attrezzature per lo sminamento, armi anticarro, pistole e munizioni, intercettori Patriot, lanciarazzi GMLRS e missili anticarro Javelin. Questi fondi fanno parte dell'ultimo pacchetto di 25,5 miliardi di dollari precedentemente autorizzato dal Congresso che l'amministrazione può utilizzare per consegnare armi dai depositi statunitensi in caso di emergenza. Washington sta ora lavorando a una nuova richiesta di budget per estendere gli aiuti a Kiev. La Cnn cita il capo delle acquisizioni militari Doug Bush: "L'amministrazione - ha detto Bush, riferendosi all'ufficio gestione del budget - sta lavorando a un pacchetto da presentare al Congresso in autunno. 1.30