Zelensky vola in Olanda e Danimarca: "Avremo gli F-16"

Zelensky ringrazia Usa, Olanda e Danimarca: "Giornata fruttuosa"

"Una giornata potente e molto fruttuosa. Ringrazio Mark Rutte, tutta la sua squadra e il popolo olandese per la decisione sugli F-16 per l'Ucraina. I nostri guerrieri riceveranno 42 grandi aerei da combattimento. Ringrazio Mette Frederiksen e l'intero paese della Danimarca, così come tutti i danesi che hanno a cuore l'Ucraina, per la loro assistenza estremamente concreta: 19 aerei. Ringrazio anche Joseph Biden, entrambe le parti del Congresso degli Stati Uniti, e l'intero popolo americano per il loro incrollabile sostegno e i continui passi positivi per la coalizione dell'aviazione e per il beneficio della nostra libertà comune". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.