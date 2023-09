Al voto nei territori ucraini occupati. L'Occidente: "Una farsa, elezioni illegittime"

L'Estonia all'Onu: "Il voto nei territori occupati da Mosca è illegittimo"

"Le elezioni tenute dalla Russia nei territori illegalmente occupati dell'Ucraina rappresentano una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha affermato il rappresentante dell'Estonia presso l'Onu, Rein Tammsaar, intervenendo alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a nome dei tre Stati baltici.

“Il Cremlino sta seguendo il copione già usato in altri territori occupati, minacciando e intimidendo i civili affinché votino in occasioni di elezioni fittizie e legittimino l'occupazione” - ha continuato Tammsaar. "Si tratta di palesi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, compresa la Convenzione di Ginevra". Il diplomatico ha poi chieste che i risultati delle elezioni tenute nei territori occupati non vengano riconosciuti e che la Russia venga giudicata per le violazioni commesse.