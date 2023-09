Altri 600 milioni di dollari in armi USA a Kiev, è il secondo invio in 24 ore

Kiev: Russia ha ritirato truppe da Bielorussia

La maggior parte delle truppe russe in addestramento in Bielorussia sono state spostate in altre zone e non vi sono forze sufficienti nella regione per avviare un'offensiva contro l'Ucraina: lo hanno reso noto fonti governative di Kiev. Mosca avrebbe spostato le unità in questione dalla Bielorussia al fronte nordorientale in Ucraina, senza sostituirle con altre truppe in addestramento.