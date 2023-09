Ancora un vasto incendio a San Pietroburgo. L'invasione russa, giorno 570

Polonia, Ungheria e Slovacchia estenderanno l'embargo sul grano ucraino

Polonia, Ungheria e Slovacchia metteranno in atto i propri divieti sulle importazioni di grano ucraino nonostante la decisione della Commissione Europea di porre fine all'embargo il 15 settembre. "A causa della decisione errata della Commissione europea di non estendere l'embargo sul grano... ho firmato un decreto che mantiene l'embargo", ha dichiarato il ministro polacco dello Sviluppo e della Tecnologia Waldemar Buda. A maggio, la Commissione ha imposto un divieto di vendita di grano, mais, colza e semi di girasole ucraini in cinque Paesi dell'UE: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria. Le nazioni hanno richiesto la misura a causa dei timori degli agricoltori locali che le importazioni ucraine a basso costo facessero crollare i prezzi dell'agricoltura.