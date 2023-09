Mosca rivendica vittoria partito Putin nei territori annessi "con il 70% dei voti"

NYT: Un trafficante d'armi statunitense fa fortuna con la guerra in Ucraina

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pagato circa 1 miliardo di dollari a un trafficante d'armi, in precedenza incriminato per corruzione internazionale, che con un'attività secondaria ha venduto munizioni direttamente all'Ucraina per 200 milioni di dollari. Lo scrive in un'inchiesta il New York Times. Marc Morales, appaltatore militare con sede in Florida, è a capo della società Global Ordnance che si è aggiudicata circa 1 miliardo di dollari di contratti dal Pentagono ed ha forti legami con il governo ucraino. "Il mercato delle armi è reso ancora più opaco da quando l'Ucraina ha abolito anni di regole anti-corruzione", si legge nel rapporto. In totale, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina più di 40 miliardi di dollari in assistenza militare, tra cui missili HIMARS e sistemi di difesa aerea Patriot. L'indagine mostra anche che Morales non è l'unico trafficante di armi ad avere legami con il governo ucraino.