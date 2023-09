Sorteggi di Europa League e Conference: nei bussolotti i destini di Atalanta, Roma e Fiorentina

Su il sipario per i sorteggi di Europa League

Ieri riflettori accesi sugli abbinamenti della prossima Champions League, ora tocca ai sorteggi di Europa League (dalle 13) e Conference League (dalle 14.30). L'appuntamento è come ieri a Montecarlo, con 32 squadre per ogni competizione, suddivise in gironi composti da quattro club ciascuno. Atalanta e Roma disputeranno la vecchia “Coppa Uefa”, la Fiorentina - dopo la vittoria per 2-0 sul Rapid Vienna, ieri nel match di ritorno dei playoff - torna in Conference dove nella scorsa stagione raggiunse la finale.