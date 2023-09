Dagli Usa proiettili all'uranio impoverito per armare i carri Abrams

Ucraina: incontri a Washington della autorità anticorruzione di Kiev Washington

Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan ha incontrato una delegazione delle istituzioni anticorruzione ucraine, compreso il direttore dell'Ufficio nazionale anti-corruzione Semen Kryvonos, il procuratore speciale Oleksandr Klymenko e il presidente del tribunale anticorruzione Vira Mykhailenko. La Casa Bianca rende noto che nell'incontro si è discusso dei progressi fatti dall'Ucraina nel combattere la corruzione e salvaguardare l'autonomia di queste istituzioni. Sullivan ha sottolineato "l'importanza vitale per qualsiasi società democratica di forze dell'ordine indipendenti e imparziali e di istituzioni giudiziarie in grado di indagare, perseguire e giudicare i casi di corruzione, indipendentemente da dove conducano le indagini". Sullivan ha inoltre ribadito il "fermo sostegno degli Stati Uniti alle riforme anticorruzione in Ucraina e alla coraggiosa difesa da parte dell’Ucraina della sua democrazia contro l’aggressione russa".