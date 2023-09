Stoltenberg: "Dobbiamo prepararci a una lunga guerra". Attacco di droni ucraini su Crimea e Mosca

Trump su Putin e la guerra in Ucraina: "Gli ho detto non farlo, Vladimir, non farlo"

Ad un evento negli Usa - parlando al gruppo conservatore "Women for America" - l'ex presidente Usa Donald Trump affronta l'argomento della guerra in Ucraina, dichiarando di aver messo in guardia il presidente russo Vladimir Putin dal conflitto con Kiev. Trump parlando al gruppo conservatore "Women for America": "Prima ancora di arrivare alla Casa Bianca tisolverò l'orribile guerra tra Russia e Ucraina. Non sarebbe mai e poi mai successo se fossi stato lì". E poi: "Gli ho detto non farlo, Vladimir, non farlo".

Video: "Ne parlavo con Putin. L'ho detto molto apertamente, gli ho parlato di questo", ha dichiarato Trump.