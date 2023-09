I droni ucraini tornano a volare sulla Russia. Abbattuti, con danni

Kiev: La seconda linea di difesa russa potrebbe contenere una rete di tunnel sotterranei

“Sulla seconda linea di difesa russa, la densità dei campi minati è inferiore a quella della prima linea, che è stata violata dai difensori ucraini nel sud del paese, e potrebbe contenere una rete di tunnel sotterranei”. Lo ha affermato Oleksandr Shtupun, portavoce del Centro stampa delle forze di difesa della regione di Tavria, riferisce RBC-Ucraina. Shtupun ha sottolineato che questa seconda linea difensiva del nemico è piuttosto potente, perché i soldati della Federazione Russa hanno avuto più di un anno a disposizione per i lavori di trinceramento. "La seconda linea di difesa russa è piuttosto potente. Non so perché tutti pensano che sia più debole", ha detto.