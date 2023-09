Kiev: L'Ucraina ha sfondato la prima linea di difesa russa a Zaporizhzhia

ISW: Le Forze armate russe hanno dovuto allontanare l'artiglieria da Zaporizhzhia



La rapida avanzata delle forze ucraine da luglio nella zona di Zaporizhzhia è dovuta al fatto che sono riuscite a danneggiare gravemente i radar dell’artiglieria russa. Il successo dell’artiglieria ucraina ha costretto l’esercito russo ad allontanare i suoi sistemi di artiglieria dalla linea del fronte, rendendoli ora incapaci di sostenere la fanteria occupante. Lo scrive in un rapporto l'institute for the Study of War.