Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti

Nella notte ancora sbarchi, molti in viaggio verso Lampedusa

Nella notte sono sbarcati sull'isola 240 migranti su dei barchini. Mentre - in base alle informazioni delle flotte delle Ong che si trovano in mare per il salvataggio dei migranti in balia delle acque - 700 migranti sono in viaggio verso la Calabria e 471 salvati dalla Geo Barents si dirigono al porto assegnato di Bari.E, sempre secondo le Ong, molte imbarcazioni di fortuna sono in mare verso l'Italia, in particolare verso Lampedusa.