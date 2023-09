Mosca, cacciabombardiere Su-34 ha usato missile Kinzhal. Summit Putin-Erdogan sul grano

Ucraina: attacchi russi nella notte nella regione di Odessa

La Russia ha attaccato stanotte per quasi due ore il distretto di Izmail, nella regione meridionale ucraina di Odessa. Lo rende noto su Telegram il governatore Oleh Kiper, chiedendo ai residenti di rifugiarsi e rimanere in casa. Al momento non sono state riportate informazioni su vittime o danni strutturali.