Missili e droni sull'Ucraina, a fuoco un edificio a Leopoli. L'invasione russa, giorno 573

La Casa Bianca non ha ancora deciso se fornire l'ATACMS all'Ucraina



La Casa Bianca sta discutendo se inviare missili ATACMS a lungo raggio in Ucraina, ma la decisione non è stata ancora presa. Lo ha confermato il coordinatore delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca, John Kirby. Lo stesso Kirby ha detto che negli Stati Uniti è in corso una lunga discussione sulla fornitura all’Ucraina di missili da crociera a lungo raggio, e questa discussione è ancora in corso. "Il presidente non ha detto che lo farà, ma continua a volere che gli organismi interagenzia, il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento di Stato, il Consiglio di Sicurezza Nazionale guardino all'ATACMS. Non sono fuori dal tavolo", ha detto un funzionario della Casa Bianca.