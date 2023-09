Missili russi sul confine rumeno. Bombe di Kiev sul Donetsk, 2 civili uccisi e 10 feriti

Kiev, respinti attacchi russi nell'area di Bakhmut

"Nelle ultime 24 ore si sono verificati oltre 20 scontri sul fronte. Le forze di difesa ucraine continuano l'offensiva in direzione di Melitopol". Lo annuncia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, riferisce un corrispondente di Ukrinform, precisando inoltre che "nella direzione di Bakhmut, i difensori ucraini hanno respinto gli attacchi nemici a nord di Klishchiivka nella regione del Donetsk". Secondo il rapporto, "le forze di difesa ucraine continuano l'operazione offensiva in direzione di Melitopol, dove stanno prendendo piede". Lo Stato maggiore aggiunge che "nell'ultimo giorno, l'aeronautica ucraina ha lanciato 11 attacchi contro il nemico", mentre i russi "hanno lanciato 32 attacchi aerei e aperto il fuoco con sistemi di razzi a lancio multiplo su posizioni e insediamenti ucraini 39 volte. A seguito degli attacchi terroristici russi sono state segnalate vittime tra i civili, nonché danni causati ad abitazioni e ad altre infrastrutture civili. La minaccia di attacchi missilistici e aerei russi persiste in tutta l'Ucraina".