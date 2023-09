Al via a New York la 78/a Assemblea generale delle Nazioni unite

Ci saranno Biden e Zelensky, mancheranno Xi, Putin, Macron e Sunak

I leader di un mondo scosso da conflitti armati e alle prese con problemi lontani dall'essere risolti come cambiamento climatico e persistente diseguaglianza si riuniranno a New York tra poco più di un'ora. Per la prima volta dopo anni, il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden, che parlerà subito dopo il capo delle Nazioni Unite, sarà l’unico leader delle cinque nazioni con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a rivolgersi all’assemblea composta da 193 membri. Non ci saranno Xi Jinping, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Rishi Sunak. Ci sarà invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è arrivato ieri nella metropoli statunitense e che farà la sua prima apparizione sul podio dell’assemblea più tardi martedì. L’assenza di leader delle quattro potenze del Consiglio di Sicurezza ha suscitato lamentele da parte dei paesi in via di sviluppo che vogliono che i principali attori globali ascoltino le loro richieste – incluso denaro per iniziare a colmare il crescente divario tra chi ha e chi non ha.