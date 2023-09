Putin accetta l'invito di Kim a Pyongyang, "guerra all'imperialismo"

Guterres: "mi piacerebbe mediare per arrivare a colloqui di pace, ma siamo lontani da questa possibilità"

In merito alla guerra in Ucraina "mi piacerebbe tanto essere in grado di mediare per poter arrivare a dei colloqui di pace, ma siamo lontani da questa possibilità". Lo ha detto il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa in vista dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Guterres ha detto di auspicare che a margine dell'Assemblea ci possano essere "discussioni rilevanti" con le parti in causa su "alcuni aspetti, a partire dall'iniziativa per il trasporto del grano tramite il Mar Nero".