Putin: "La guerra è stata voluta dall'Occidente". Zelensky: "Bugiardo, no al negoziato"

L'Italia condanna all'Onu le elezioni organizzate nei territori occupati

In un intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Italia ha condannato con durezza la Russia per l'attacco ai civili ucraini e per le elezioni organizzate nei territori occupati. “Ben lontano dall'essere un esercizio di democrazia - ha dichiarato l'ambasciatore italiano all'Onu Maurizio Massari - e di autodeterminazione, le cosiddette elezioni organizzate dalla Russia in modo illegittimo nei territori ucraini temporaneamente occupati si svolgono in mezzo ad abusi sistematici dei diritti umani e ad intimidazioni”