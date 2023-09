Strage di Brandizzo: a Vercelli il corteo in memoria dei 5 operai travolti sui binari

Segretario Cisl: "Non c'è più spazio per le parole, pretendiamo subito azioni concrete"

"Pieno sostegno allo sciopero di oggi nel vercellese proclamato unitariamente da Cisl, Cgil e Uil. La tragedia di Brandizzo, le cinque vite spezzate, le famiglie coinvolte, invocano che sia fatta piena chiarezza sull'accaduto, che sia assicurata giustizia, che si prendano contromisure per far sì che drammi del genere non si ripetano mai più. Ogni morte sul lavoro, ogni infortunio, è uno sfregio alla dignità del Paese".

Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine di una iniziativa della Cisl Calabria.

"Bisogna fermare una scia di sangue che travolge ogni giorno più di tre persone. Alla politica e al sistema delle imprese diciamo che non bastano cordoglio e indignazione, non è sufficiente listarsi a lutto. Non c'è più spazio per le parole: pretendiamo subito azioni concrete", ha aggiunto Sbarra citando la necessità, tra l'altro, di limitare le esternalizzazioni e le catene di sub-appalto, qualificando le imprese e assegnando loro un rating sociale, di aumentare controlli e numero degli ispettori, incrementare le sanzioni e la prevenzione, con un forte investimento sulla formazione dei lavoratori e delle dirigenze.

"Al Governo - conclude Sbarra - chiediamo di mettere queste e le altre proposte unitarie al centro del tavolo aperto al ministero del Lavoro".