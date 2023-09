Venezia 80 verso il Leone d'oro, la cronaca minuto per minuto della Mostra del Cinema 2023

La penultima giornata del Festival è dedicata alla proiezione degli ultimi tre film in concorso. Sugli schermi del Lido la premio Oscar Jessica Chastain è la protagonista di "Memory" il film di Michel Franco, mentre Alba Rohrwacher recita in "Hors-Saison", una storia d'amore del regista francese Stephane Brizé. Dalla Polonia invece il film Woman of dei registi Malgorzata Szumowska e Michal Englert, sulla storia di una donna trans.