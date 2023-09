Zelensky all'ONU: "Oggi presento il nostro piano di pace, la Russia va fermata"

Meeting Lula-Zelensky chiesto dalla presidenza ucraina, oggi a New York

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva incontrerà a New York il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza brasiliana. Lula ha sostenuto la creazione di un gruppo di nazioni per mediare la fine della guerra tra Russia e Ucraina, ma a maggio ha dichiarato che sia Mosca che Kiev erano responsabili del conflitto, irritando gli Stati Uniti e i Paesi europei che sostengono la resistenza ucraina all'invasione russa. E' altamente probabile che Zelensky tenterà di convincere Lula che la guerra in Ucraina non è un ostacolo al progresso per i poveri del mondo e che il destino dell'Ucraina è una questione legittima, non solo per l'Europa.