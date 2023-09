Zelensky a chiedere armi negli USA, la prossima settimana incontra Biden

Kim Jong-un è arrivato a Komsomolsk sull'Amur, tappa di avvicinamento a Vladivostok

Kim Jong-Un è arrivato in treno nella città di Komsomolsk sull'Amur, nell'estremo Oriente russo, fa sapere la TASS.

Il leader nordcoreano è in visita in Russia su invito del presidente russo Vladimir Putin e i due si sono incontrati il 13 settembre nello spazioporto di Vostochny, nella regione russa dell'Amur. A Komsomolsk Kim visiterà le fabbriche che producono aerei civili e militari, poi raggiungerà Vladivostok dove gli verranno mostrata la flotta russa del Pacifico.

"Il presidente ha un grande programma davanti a sé. Volerà da qui a Komsomolsk sull'Amur e visiterà le fabbriche dove vengono prodotte attrezzature aeronautiche sia, civili che militari", aveva detto Putin al canale televisivo Rossiya 1 lasciando intendere che il leader di Pyongyang dentro la Russia si sarebbe spostato in aereo, mentre è arrivato in treno. Washington ha avvertito che il vertice di Vostochny potrebbe portare a un accordo per la fornitura di munizioni nordcoreane a Mosca per la guerra in Ucraina.