Esplosioni nella Melitopol occupata. Biden: "Spese urgenti per Ucraina e Israele"

Colloquio Zelensky-Guterres: Kiev conta sull'Onu

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una telefonata con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Sono grato - scrive Zelensky - per il lavoro svolto dal team delle Nazioni Unite in Ucraina sulla risposta umanitaria, in particolare per il piano di svernamento da 435 milioni di dollari. Per l'Ucraina è molto importante la partecipazione attiva dell'ONU all'attuazione della Peace Formula e la sua disponibilità a inviare un rappresentante alla prossima riunione dei consiglieri diplomatici e di sicurezza. Dopo l'incontro dei consulenti a Gedda, è anche importante che il prossimo evento non abbia meno successo e produca risultati concreti. Per questo è necessario mantenere il sostegno dei paesi del 'Sud del mondo'. Per questo l'Ucraina conta sull'ONU. Ho condiviso con Guterres le peculiarità del funzionamento del corridoio alternativo del grano attraverso il Mar Nero e le informazioni sulla continuazione dell'iniziativa Grain from Ukraine. Abbiamo discusso in dettaglio della situazione in Medio Oriente e degli sforzi umanitari necessari per aiutare la popolazione civile".