Kiev, scoperta una frode da 40 milioni di dollari in acquisti di armi. Ucraina, in 24 ore 79 scontri

Kiev, scoperta una frode da 40 milioni di dollari in acquisti di armi

Il servizio di sicurezza ucraino SBU ha dichiarato di aver scoperto un sistema di corruzione nell'acquisto di armi da parte delle forze armate del Paese per un totale di circa 40 milioni di dollari.

L'appropriazione indebita è avvenuta nell'agosto 2022, sei mesi dopo l'invasione russa del Paese, in relazione all'acquisto all'estero di 100.000 proiettili da mortaio che non sono mai stati consegnati, secondo una dichiarazione dell'SBU. I fondi sono stati infatti sottratti da funzionari del Ministero della Difesa e dell'Arsenale di Leopoli, la società incaricata dell'acquisto, con la complicità di una società straniera, secondo la fonte. Dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022, in Ucraina sono emersi diversi casi di corruzione, soprattutto all'interno di questo ministero. Nell'agosto 2023, il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare, a causa delle esenzioni concesse in cambio di tangenti. La lotta alla corruzione è una delle principali condizioni poste dall'Unione Europea per la richiesta di adesione dell'Ucraina.