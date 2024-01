Ucraina, Aiea: mine riposizionate vicine a centrale nucleare di Zaporizhzhia

Zelenskyi invita Trump in Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelenski ha invitato Donald Trump a visitare Kiev. In un'intervista all'emittente britannica Channel 4 News , Zelenski ha affermato che Trump sarà accolto calorosamente nella capitale con una clausola: l'ex presidente degli Stati Uniti dovrà dimostrare la sua capacità di porre fine alla guerra con la Russia entro 24 ore, come ha ripetutamente promesso. Trump ha sempre detto che la guerra non sarebbe scoppiata se fosse stato ancora al potere e che vi porrebbe immediatamente termine se sarà eletto di nuovo, perché ha quello che ha descritto come "un buon rapporto" sia con Volodymyr Zelenski che con Vladimir Putin. Ovviamente, l’ex presidente degli Stati Uniti non ha fornito dettagli su ciò che comporta il suo accordo di pace. Zelenskyi, che in precedenza aveva esteso l’invito senza ricevere risposta, ha puntualizzato: “È il benvenuto se viene qui, ma penso che non possa porre fine alla guerra in 24 ore, senza dare la nostra terra a Putin”.