Attacco russo: esplosioni a Kiev e Kharkiv. USA, stallo su aiuti all'Ucraina

Biden ai repubblicani Usa: "Il mondo guarda, voi fate il gioco di Putin"

"Per quei repubblicani al Congresso che pensano di potersi opporre ai finanziamenti per l’Ucraina e di non essere ritenuti responsabili: la storia sta guardando. La storia sta guardando. Il mancato sostegno all’Ucraina in questo momento critico non sarà mai dimenticato". È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso alla Casa Bianca sulla legge sull'immigrazione e sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan. "Se non fermiamo la sete di potere e controllo di Putin in Ucraina, non si limiterà solo all'Ucraina", ha aggiunto Biden, "e i costi per l'America e per i nostri alleati e partner aumenteranno".

Biden ha poi aggiunto: "I repubblicani devono decidere: lavorano per Donald Trump o per il popolo americano? Io lavoro per il popolo americano e sono qui per risolvere i problemi. Solo pochi mesi fa i repubblicani chiedevano proprio questo disegno di legge per occuparsi del confine, per fornire sostegno all'Ucraina e a Israele. E ora stanno dicendo: 'Non importa. Non importa'. Dobbiamo superare questa politica tossica. Il mondo sta aspettando. Il mondo sta guardando".