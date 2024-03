Lo schiaffo dell'inverno tra neve, pioggia e vento forte. A migliaia bloccati in Valle d'Aosta

Frane in Liguria e Piemonte, attenzione al Po, pericolo piene in Emilia-Romagna

Il maltempo ha colpito, anzi sta colpendo in particolare la Liguria, con piogge forti e raffiche fino a 180 km orari. Un territorio fragile e troppo cementificato, che quindi sotto la tempesta di acqua e vento frana: in particolare nell'area di Genova, nel savonese e nell'imperiese. Chiuso un tratto della statale 453 in provincia di Savona per una caduta di massi, crollato un muro di contenimento sotto due case vacanze a Camporosso e una parete rocciosa a Varazze. La regione valuta una richiesta di estensione dello stato di emergenza. Il mare è sempre più mosso con onde che vanno da un minimo di 3 metri e mezzo a un massimo di 5 metri.

"Massima attenzione va alle frane, che potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni per diversi giorni a venire" - ha detto Federico Grasso dell'Arpal.

In alcune zone del Piemonte è scattata l'allerta arancione per rischio valanghe e idrogeologico, gialla per il resto della regione tranne che per la Valle Scrivia, dove è verde. Fino all'alba sono previste precipitazioni moderate o forti diffuse, localmente molto forti sul settore nord-occidentale, con la quota neve che si attesta sugli 800-1000 metri sul Cuneese e sui 1000-1300 metri sugli altri settori montani. In via precauzionale chiuse le strade dell'Alta Val Formazza e della Val Chiusella e la statale del Moncenisio, oltre ad alcuni tratti tra Alessandria e Casalcermelli e ad Ovada. Chiusa anche per la caduta di un masso la sp299 della Valsesia all'altezza di Piode. In provincia di Vercelli chiuse alcune strade per frane. Da ieri, a causa del pericolo valanghe, è chiusa al traffico anche la SP124 da frazione Ferrate a Carcoforo. Resta chiusa, per caduta massi, la provinciale verso Rima. La società Monterosa ha disposto la chiusura di tutto il comprensorio per la giornata di oggi, per le abbondanti precipitazioni e per il rischio valanga, con grado di pericolo 4 su 5.

Il Po resta sorvegliato speciale: l'Agenzia interregionale per il fiume Po prevede un innalzamento dei livelli nelle sezioni fluviali a monte di Isola Sant'Antonio (Alessandria) con valori superiori alla soglia ordinaria (soglia 1, colore giallo) con l'interessamento nelle ore successive anche delle sezioni di Ponte Becca e Spessa. Resta lo stato di criticità ordinaria (colore giallo) per le sezioni di Po del Delta, a causa del lento deflusso delle piene emiliane e degli apporti dell'alto Po dei giorni precedenti.

In Emilia Romagna resta una criticità arancione nella pianura centro-occidentale per il lento esaurimento delle piene e per i possibili incrementi dei livelli d'acqua in Appennino. Riaperti i ponti ma prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile e quello della rete stradale provinciale da parte del personale della Provincia di Modena.

Una grossa frana ha interessato ieri la strada di accesso a Sant'Anna di Stazzema, paese simbolo della Resistenza: chiusa l'unica strada che permette anche ai bus di raggiungere il Parco nazionale della Pace.