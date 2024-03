Maltempo: allerta arancione in Emilia Romagna, gialla in altre regioni. Neve da record al nord

Nuova allerta meteo in Sardegna, vento e onde fino a 6 metri

Pioggia, forte vento e mareggiate sono in arrivo in gran parte dell'isola. La protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate, che sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi per le successive 24 ore. Dalle prime ore di lunedì e per tutta la giornata, la Sardegna sarà interessata da venti che andranno da moderati e forti da ovest, nord-ovest, con intensificazione fino a burrasca sulle coste settentrionali, su quelle occidentali e sui crinali. Tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate. Sulle coste della Sardegna nord-occidentale sono previste onde fino a 6 metri, che si ridurranno a circa 2 metri e mezzo nel golfo di Cagliari sono previste onde con altezza significativa media intorno ai 2,5 metri. Altro avviso a partire dalle 14 di domenica 3 e sino alla mezzanotte di lunedì 4 di codice giallo per rischio idrogeologico sulle aree Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sull'area del Logudoro.