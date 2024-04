Mosca accusata di aver utilizzato gas chimici contro i soldati ucraini. Droni attaccano Belgorod

Bloomberg: generale americano afferma che i missili della Corea del Nord stanno ottenendo preziosi test sul campo di battaglia in Ucraina

"Secondo un alto funzionario militare statunitense, l’uso da parte della Russia dei missili nordcoreani durante la sua offensiva in Ucraina rappresenta un’opportunità unica per Pyongyang di valutare i suoi armamenti in scenari di combattimento reali, ottenendo potenzialmente informazioni per migliorarne l’efficacia". Così in una esclusiva il quotidiano finanziario USA Bloomberg: "Non credo che, nella mia memoria recente, l'esercito nordcoreano abbia avuto un laboratorio da campo di battaglia proprio come i russi stanno permettendo loro di avere in Ucraina", ha detto il generale Charles Flynn, comandante generale dell'esercito americano del Pacifico, come riporta Bloomberg .

La Corea del Nord sta emergendo come il principale fornitore di armi per la Russia, dotando Mosca di forniture militari complete, che comprendono missili balistici e, secondo quanto riferito, oltre 3 milioni di proiettili di artiglieria.

Durante una visita alla vasta guarnigione dell’esercito americano Humphreys, situata a circa 80 chilometri a sud di Seoul, Flynn ha sottolineato il 6 aprile che gli Stati Uniti monitoreranno da vicino l’evolversi della situazione. Ha espresso notevole preoccupazione per il fatto che la Corea del Nord possa acquisire informazioni sui propri armamenti attraverso la guerra in Ucraina a cui altrimenti non avrebbe avuto accesso.