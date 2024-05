Ucraina, Missili e droni russi sulla terza Pasqua ortodossa in guerra: 3 morti e 20 feriti

Ucraina: Lavrov, senza Russia conferenza in Svizzera inutile

Alcuni Paesi, che intendono partecipare alla Conferenza sull'Ucraina il 15 e 16 giugno in Svizzera, vogliono farlo solo per spiegare l'inutilita' dei negoziati senza la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista al canale televisivo bosniaco ATV. "Alcuni partecipano, ma poi ci spiegano che partecipano al solo scopo di spiegare l'inutilita' di tali eventi senza la partecipazione della Russia e sulla base di ultimatum. Alcuni sono gia' delusi e hanno smesso di partecipare a eventi di questo tipo", ha sottolineato Lavrov.

E' allerta: rischio di "Attentati dinamitardi e attacchi incendiari" in Europa, da parte della Russia

Per Lavrov "la Confederazione svizzera non e' piu' uno Stato neutrale. E' in prima linea tra coloro che sostengono e armano il regime di Kiev. Questo Stato assume la posizione piu' dura nei confronti della Russia, anche in termini di introduzione di nuove sanzioni", ha spiegato Lavrov