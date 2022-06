La Camera approva l'odg: intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi

Con 387 voti a favore la Camera dei Deputati ha approvato stamane un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, lo stadio Olimpico di Roma. Lo rende noto il deputato Pierantonio Zanettin (Fi), primo firmatario della proposta.

"Sono commossa, è una notizia che mi rende felice". Con queste parole Federica Cappelletti, vedova del campione, commenta la notizia. "Ringrazio l'onorevole Zanettin e anche la sottosegretaria Valentina Vezzali - aggiunge - per l'impegno profuso, spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all'intitolazione a Paolo dello stadio di Roma". "In particolare, mi fa piacere - aggiunge Cappelletti- che anche la politica si stia muovendo, dopo che l'ha fatto il mondo dello sport e il calcio in particolare. Paolo è un eroe nazionale, che è stato capace di unire 40 anni fa tutta la nazione e lo sta facendo ancora adesso che non c'è più, con tanti tifosi e appassionati con lo ricordano con affetto. Al calcio, italiano e mondiale, Paolo ha dato molto, quindi si tratta di un riconoscimento meritato".