All'asta il Casino dell'Aurora e i suoi capolavori: all'interno l'unica pittura murale di Caravaggio

È andata deserta l'asta per il Casino dell'Aurora di Vila Ludovisi, come segnala il sito 'FALLCO aste, vendite di beni giudiziari' che aveva pubblicato la procedura.

Il monumentale Casino dell'Aurora di Villa Ludovisi, una delle più belle dimore storiche di Roma che sorge su una collinetta fra via Veneto e Villa Medici, scrigno d'arte che contiene tra l'altro l'unica pittura murale attribuita a Caravaggio, era andato all'asta sulla base di una valutazione stratosferica: 471 milioni di euro, con un'offerta minima di 353 milioni. A contendersela secondo le voci di queste ore alcuni tra i miliardari più celebri del pianeta, a cominciare da Bill Gates e il sultano del Brunei che in passato avevano già tentato di acquistare la proprietà.

Il Casino dell'Aurora fu costruito nel 1570 e appartiene alla famiglia Ludovisi dall'inizio del 1600. Dopo la morte del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi nel 2018, la villa è diventata oggetto di una disputa ereditaria. Nel 2010, il principe e la sua terza moglie, la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, per far fronte alle ingenti spese di mantenimento e restauro della proprietà - "Davvero, devi essere un miliardario, non un milionario se hai una casa come questa" dice la principessa - decisero di aprire la villa al pubblico per gruppi turistici e cene per finanziare la continua manutenzione e ristrutturazione dell'immobile. Oltre al soffitto di Caravaggio, la villa di 2.800 metri quadrati vanta cinque sale affrescate dal Guercino, sculture, stucchi, colonne, gli splendidi giardini esterni e una storia di visitatori illustri nel corso dei secoli tra cui lo scrittore Henry James e il compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Per ammirare il dipinto murale di Caravaggio che raffigura Giove, Plutone e Nettuno intorno al globo terrestre con i segni zodiacali, occorre salire una scala a chiocciola che porta in quella che veniva chiamata la stanza della distilleria, usata un tempo come laboratorio di alchimia. La datazione dell'opera è incerta in quanto mancano citazioni nelle fonti risalenti all'epoca ma si pensa che possa essere stato commissionato al Merisi nel 1597. Il murale, largo 2,75 metri, non è un affresco, ma una pittura a olio su muro, l'unica opera di questo tipo che si conosca realizzata da Caravaggio. Secondo lo storico dell'arte Claudio Strinati: "È un'immagine rara da un lato, e dall'altro di grande valore, perché è di un artista eccezionale. La scelta della tecnica dell'olio su muro deriva probabilmente dal fatto che Caravaggio non sapeva dipingere tecnicamente gli affreschi".

La soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha richiesto il restauro dei beni architettonici ed artistici. Opere che rimarranno a carico del futuro acquirente, il cui costo (valutato in circa 11.000.000 di euro) è stato detratto dal valore d'asta. La prospettiva che il palazzo finisca in mani straniere ha scatenato proteste nel mondo della cultura italiana che ha chiesto allo Stato di intervenire esercitando il diritto di prelazione. Fa leva su questa stessa 'clausola' anche una petizione online rivolta direttamente al governo perché la eserciti in tempo utile e blocchi la vendita a privati della bellissima dimora cinquecentesca. Dopo l'aggiudicazione di quella che è già stata definita l'asta del secolo, il ministero dei Beni Culturali ha tempo 60 giorni per dichiarare la propria intenzione di acquistare l'immobile allo stesso prezzo dell'offerta.