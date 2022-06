Maltempo, a Roma arrivano i primi fiocchi di neve

Le previsioni meteo l’avevano annunciata e la neve stanotte si è posata sull’Italia centrale e a Roma. I primi fiocchi nella capitale sono arrivati nelle prime ore del giorno, tra le 4 e le 6 della mattina. Prevalentemente si è trattata di neve mischiata a pioggia, ma è bastata a far partire il tam tam di foto e video sui social, che mostravano nevischio soprattutto nei quartieri periferici e nella cintura di comuni intorno alla capitale. A Roma sono state interessate dalla precipitazione nevosa soprattutto la zona a nord ovest, i quartieri di San Basilio e il Prenestino. Imbiancati anche i Castelli romani e spolverate alcuni quartieri centrali come San Giovanni, Centocelle e la zona del Colosseo. Il Campidoglio ieri aveva emesso un avviso di allerta meteo in cui si parlava di deboli nevicate nelle prime ore della mattina e anche per il Lazio era stato emesso un bollettino di condizioni meteo avverse per neve su appennini nel reatino e sui bacini di Roma e dell’Aniene. Una cosa certa è il calo delle temperature che ha riportato l’inverno in città, dopo i giorni più caldi delle festività natalizie.

Per sapere se dobbiamo aspettarci altre precipitazioni e avere qualche previsione meteo per i prossimi giorni abbiamo coinvolto il tenente colonnello dell’aeronautica e meteorologo Guido Guidi, volto familiare delle previsioni meteo Rai.

Ci conferma che le precipitazioni su Roma sono state poco significative? Quali sono state le zone più imbiancate?

Sì, possiamo dire che la neve ha sfiorato la capitale, ma è stata più evidente nella parte Sud-est della città e nella zona dei Castelli Romani. Io stesso, stamattina, percorrendo il grande raccordo anulare alle 5 di mattina, ho visto una spolverata a terra, ma nulla di più. Più importanti le precipitazioni nevose nel Frosinate.

A cosa è dovuto il calo importante delle temperature che ha portato anche qualche fiocco di neve? Possiamo dire che è tornato l’inverno?

Si tratta di un vortice di aria fredda proveniente dai Balcani che ha provocato un importante calo di temperature e qualche precipitazione, ma durerà poco. Da qui in avanti avremo tempo stabile, non solo a Roma e nel Lazio, ma in tutto il Paese. Arriverà l’alta pressione e ci sarà un contenuto rialzo delle temperature.