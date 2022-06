Nel quartiere Garbatella, il bio-murale firmato dalla street artist Maria Ginzburg

Yourban2030, l'associazione no profit che utilizza linguaggi artistici per lanciare messaggi sui temi ambientali (il riferimento è all' Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite, ndr) prosegue il proprio impegno dando spazio, a Roma nel quartiere Garbatella, a una giovane firma della street art: l’italo-russa Maria Ginzburg, che firma il murale "Urban Fragments".

Il lavoro si fa portatore di una nuova narrazione della città, più accogliente e più smart, con l'obiettivo di sensibilizzare i passanti alla tutela del quartiere e all'ecosostenibilità: con i suoi 36 mq di vernice mangia-smog, l'opera trasformerà in sali inerti circa 5,54 g di monossido di azoto al giorno, assorbendo quotidianamente lo smog di quasi 8 auto a benzina euro 6.

" 'Urban Fragments' è stata un'esperienza nuova di approccio al murales, ed è il mio primo murales green" racconta Maria Ginzburg. "L'idea artistica è nata a partire dal confronto con il contesto. Stiamo parlando di un muro che fa da cornice a un'area di socialità, un luogo che da mero passaggio doveva diventare spazio di incontro. Volevo quindi creare un pattern rappresentativo del contesto storico artistico di Garbatella, però al tempo stesso doveva essere un lavoro rispettoso della socialità".

Quest'opera offre a chi la guarda un'inedita e poetica mappa della zona, dove la storia si incrocia con la quotidianità dei suoi abitanti, con la luce delle strade e con i colori dei palazzi. Grazie al lavoro di Maria Ginzburg, viene portata a termine la riqualificazione della piazza antistante la fermata locale della metro B: accesso simbolico al quartiere Garbatella, icona della Roma del '900.

A precedere "Urban Fragments", c'era stato il primo mosaico in bioresina smart della Capitale: “The Endless Growth“, vincitore del Myllennium Award 2021 e firmato del giovanissimo artista Jordi Alessandro Bello Tabbi. L’opera fotografica - che ha trionfato nella sezione “MyCity” del premio rivolto agli under 30 che vuol valorizzare le eccellenze in termini di creatività - è un mosaico installato su un muro di 50mq adiacente all’ingresso della metro Garbatella, fatto con bio-piastrelle biodegradabili e composte da materie prime interamente provenienti da fonti rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente e senza utilizzo di petrolio e derivati.