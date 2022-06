"Stop Putin" e "No alla guerra": le manifestazioni per l'Ucraina in Europa

"Il mondo deve agire immediatamente" ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter, denunciando l'attacco su larga scala dell'esercito russo scattato nelle prime ore del mattino. Dopo che le prime notizie e le prime immagini dei bombardamenti hanno cominciato a circolare sui media, in molte città si sono tenute manifestazioni spontanee di sostegno a Kiev e contro la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Da Roma a Parigi, da Atene a Berlino le proteste sono state animate in particolare dalle comunità di cittadini ucraini residenti all'estero. "Stop Putin" e " No alla guerra" gli slogan più ricorrenti. Anche a Mosca fermati alcuni manifestanti. Da Parigi la foto più toccante con una ragazza ucraina in lacrime che regge un biglietto su cui è scritto semplicemente: "Je Suis l'Ukraine".