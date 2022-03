"350mila persone intrappolate a Mariupol"

Circa 350mila persone sono ancora intrappolate a Mariupol, la città nel sud-est dell'Ucraina, assediata dalle truppe russe dal 1° marzo, stando a quanto riferito dal consigliere del sindaco di Mariupol alla televisione ucraina Petro Andriushchenko: "Considerando che ci sono 540mila residenti e circa 150mila persone sono state evacuate nei primi tre giorni in cui era ancora sicuro farlo, stimiamo che circa 350mila persone siano bloccate a Mariupol". Il suo grido di allarme è stato rilanciato da Cnn: "La maggior parte delle persone si trova negli scantinati e nei rifugi in condizioni disumane. Senza cibo, acqua, elettricità, riscaldamento".

Un portavoce della Croce Rossa, sentito da Reuters, riporta che la situazione a Mariupol, ormai a corto di cibo e acqua, è “al limite” con la popolazione è in trappola, “soffocata in città senza aiuti" e “messa di fronte a scelte impossibili per nutrire se stessi e le proprie famiglie”.

Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che la Turchia sta parlando sia con Mosca che con Kiev per assicurare l'evacuazione di circa 100 cittadini turchi bloccati nella città assediata di Mariupol. Lo riporta Associated Press. Decine di cittadini turchi e di altre nazionalità si sono rifugiati all'interno di una moschea a Mariupol, cercando rifugio dall'attacco russo sul porto assediato sul Mare di Azov.

"Putin sta distruggendo il futuro del paese". lo ha detto il portavoce della commissione Ue Eric Mamer nel punto stampa quotidiano, commentando le notizie di numerosi russi in fuga dalla russia dopo l'invasione dell'Ucraina. “La situazione in ucraina continua ad essere drammatica”, ha aggiunto il portavoce Peter Stano, "continuiamo a condannare con forza i bombardamenti in corso di obiettivi civili in Ucraina e più di recente del centro di Kiev e il protrarsi del brutale assedio della città di Mariupol".