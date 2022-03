A Kharkiv le bombe non risparmiano scuole e asili

Queste immagini scattate ieri dai fotoreporter Sergey Bobok e Andrzej Lange documentano gli effetti dei bombardamenti su due edifici scolastici di Kharkiv. Dall'inizio dell'attacco russo il mese scorso, la seconda città dell'Ucraina con una popolazione di 1,4 milioni di abitanti ha subito pesantemente i colpi dell'artiglieria russa. Come accade in altri centri urbani sconvolti dal conflitto anche a Kharkiv la vita quotidiana prosegue nel sottosuolo dove i civili trovano rifugio nelle stazioni della metropolitana, come documenta un reportage fotografico di Pavel Dorogoy per Meduza, mentre in superficie le strade sono ridotte a cumuli di macerie.

E da Kharkiv arrivano le storie di chi è riuscito a fuggire - sono oltre 3,5 milioni i profughi dall'Ucraina in questo mese di conflitto. Storie da incubo di morte, distruzione e dolorosa separazione dai propri cari. Natalia S., 37 anni, è arrivata a Medyka, al confine con la Polonia, mercoledì e ha raccontato a Associated Press che la situazione a Kharkiv è "terribile". In città non c'è né elettricità né acqua, e ai bambini mancano cibo emedicine: “La gente viene uccisa giorno e notte. Stanno sparando con tutto quello che hanno”.

È di oggi l'ultima denuncia di un attacco sui civili. Almeno sei persone sarebbero state uccise e altri quindici ferite in un bombardamento russo a Kharkiv. Lo ha dichiarato il governatore regionale Oleg Syniegoubov su Telegram che ha specificato: “Hanno sparato vicino all'ufficio postale di Nova Poshta, in Akademika Pavlova Avenue dove stava avvenendo la distribuzione di aiuti umanitari”.