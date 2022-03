A Leopoli la protesta dei passeggini vuoti: sono 109 come i bimbi uccisi dalle bombe russe

Centonove passeggini vuoti, allineati gli uni accanto agli altri, in piazza Rynok, nel centro di Leopoli: uno per ognuno dei bambini che, secondo il bilancio di Kiev, sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Una protesta silenziosa per denunciare le bombe sui civili da parte dell'esercito russo. I passeggini sono stati posizionati di fronte al media center che accoglie giornalisti da tutto il mondo. Tre cartelli raccontano la tragedia della popolazione ucraina e ricordano il bombardamento del teatro di Mariupol. Finora, secondo la Procura Generale ucraina sono stati 109 i bambini uccisi dalle bombe russe, più di 130 quelli feriti.

Una foto dei passeggini è stata pubblicata su Twitter dal ministero degli Esteri ucraino, con la didascalia: "Questo è il numero di bambini ucraini uccisi senza pietà dalle truppe russe dall'inizio della guerra". Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, su Facebook, ha scritto: "I passeggini simboleggiano la vita di quegli angeli che ora proteggono il cielo sopra l'Ucraina".