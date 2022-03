Addio a Chris Pfeiffer, morto il re degli stuntman

Chris Pfeiffer, uno degli stuntman più famosi e apprezzati degli ultimi decenni, si è tolto la vita lo scorso fine settimana. Il pilota tedesco, 51 anni di Schongau in Baviera, soffriva da tempo di depressione e si era ritirato nel 2015 al termine di una brillante carriera iniziata nel trial e nell'enduro. A dieci anni aveva già vinto la sua prima gara di motocross. Rimane l'unico pilota ad aver vinto per ben quattro volte il prestigioso Red Bull Scramble e, durante la sua ventennale carriera ha anche battuto molti primati da Guinness.

Considerato un pioniere nel mondo delle due ruote, dalla metà degli anni Novanta Pfeiffer iniziò a dedicarsi alla moto acrobatica portando questa disciplina a un nuovo livello e diventandone una vera e propria icona. Durante la sua carriera da stuntman ha lavorato al fianco di star come Tom Cruise e dello skateboarder Tony Hawk. Nel 2015 annunciò il suo ritiro dicendo che era suo desiderio trascorrere più tempo con la sua famiglia.

All'epoca salutò i fan con un messaggio su Facebook: "Ora ho 45 anni e negli ultimi mesi è diventato sempre più difficile correre al massimo livello. Ma questa è sempre stata la mia ambizione e ho sempre detto che se non riuscivo a migliorare, allora era il momento di smettere e di lasciare il campo a piloti più giovani. Negli ultimi 20 anni ho partecipato a migliaia di spettacoli in tutto il mondo - in 94 paesi! È stata un'esperienza indimenticabile con tante avventure ed esperienze. Ho lavorato duramente per portare lo sport della moto acrobatica nel mainstream e per emozionare, entusiasmare e divertire gli spettatori. Che tempo meraviglioso ho passato! Ho corso la mia ultima gara di stunt riding nel 2010 e non molto tempo fa mi sono esibito in quello che probabilmente è stato il mio ultimo spettacolo. Ma una cosa è certa, non smetterò di cavalcare la moto - perché è la mia vita. Questo non cambierà mai".

Pfeiffer lascia la moglie Renate e i figli Pia, Amelie e Hannes.