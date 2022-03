Ascolti tv, la fiction "Studio Battaglia" vince la prima serata

Ieri al via su Rai 1

Nella prima puntata della nuova fiction di Rai 1, si è vista la decisione di Anna Battaglia, una delle protagoniste, di abbandonare lo studio legale di famiglia per lavorare alla concorrenza. Sorpresa per l'avvocatessa, quella di ritrovare ad aspettarla suo padre, Giorgio, che se ne era andato 25 anni prima.

La vita personale dei componenti della famiglia Battaglia e quella professionale si intrecciano, perché Anna ha dovuto anche confrontarsi con sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian. In un procedimento per un divorzio, Anna deve difendere la moglie della coppia, mentre Marina, sua madre, il marito.

Nel frattempo Viola, la più giovane delle tre sorelle Battaglia, che non è avvocato ma lavora come baby-sitter, si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro e insiste con le sorelle perché incontrino il padre.

Infine, mentre Anna lavora al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, si riavvicina ad una sua ex fiamma, Massimo. Tra i due c'è forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.