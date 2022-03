Bombe sul centro commerciale a Kiev. Le foto

Ennesima notte di bombardamenti russi in Ucraina. A Kiev sono stati colpiti edifici e al centro commerciale Retroville, con un bilancio provvisorio di otto morti.

Il Retroville, nella zona nordovest della capitale, è stato colpito da una potentissima esplosione che ha distrutto i veicoli presenti nel parcheggio e lasciato un cratere largo diversi metri.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato in una comunicazione su Telegram che in seguito ai bombardamenti russi che hanno distrutto il centro commerciale della città, l'inquinamento atmosferico è aumentato notevolmente e può essere pericoloso. L'incendio scoppiato dopo i raid russi, che ha distrutto il mall e sei edifici residenziali, danneggiato due scuole e due asili, "ha causato l'aumento dell'inquinamento nella capitale e nella regione. Quindi non aprite le finestre e quando uscite proteggete i polmoni indossando una mascherina Ffp2".

Klitschko ha anche chiesto ai cittadini di non postare video o foto girati o scattate vicino a checkpoint, convogli militari o installazioni strategiche sui social media: "Non aiutate il nemico".