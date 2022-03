Da Jessica Chastain a Zendaya: i look migliori ( e i peggiori) della notte degli Oscar

Il red carpet degli Oscar torna a essere più scintillante che mai dopo due anni sottotono causa pandemia e se paillettes, strascichi e lustrini l'hanno fatta da padrone non sono mancate le star che hanno decisamente mancato il bersaglio in fatto di look con scelte bizzarre e qualche spacco di troppo.

Red carpet in… rosso

Il colore della serata è stato il rosso, spesso evitato per l'ovvio “pendent” con il tappeto. Brillante e audace, non è mai così stato così tanto indossato come in questa edizione. Lo hanno scelto Tracee Ellis Ross in mise Carolina Herrera scollata e senza spalline e Kirsten Dunst con un abito vintage a balze di Christian Lacroix. L'attrice di West Side Story Ariana DeBose, prima afro-latina e apertamente queer a vincere, ha ritirato il suo Oscar in rosso Valentino, con una cappa abbinata a pantaloni e brassier. Anche Rosie Perez e Marlee Matlin hanno optato per questa tinta e persino Simu Liu ha scelto il “total red” per il suo smoking di Versace con dettaglio harness, candidandosi a essere uno degli uomini più glamour della serata.

Il rosa nelle sue molteplici sfumature, dal cipria al lilla con sferzate di fucsia, non si è rivelato sempre una scelta azzeccata. Se l'abito bicolor (bronzo e lilla) di Jessica Chastain si candida a essere uno dei più belli di sempre sul red carpet, quello di Niecy Nash con spacco inguinale era decisamente troppo fucsia e quello dell'attrice colombiana Carolina Gaitán troppo voluminoso e ingombrante. Ha fatto meglio la cantante di Encanto Becky G in Etro scintillante senza spalline rosa dorato. Elegantissima e sexy Lily James, in un abito rosa cipria vintage, con lungo spacco e ricami in pizzo di Atelier Versace. Rosa baby, invece, per la cat woman di 'Batman' Zoe Kravitz, molto Audrey Hepburn in un long dress con fiocco sulla scollatura realizzato per lei da Anthony Vaccarello di Saint Laurent.

Le star vestono italiano

Da Jessica Chastain a Nicole Kidman, sono state tante le attrici che hanno scelto di vestire “italiano”. Tra i look che non sono passati inosservati quello di Zendaya, gonna a sirena di paillettes argentata con strascico e camicia cropped in raso bianco di Valentino Haute Couture con gioielli della collezione Serpenti di Bulgari. In molti hanno sottolineato l'analogia con Sharon Stone che nel 1998 abbinò una gonna di raso argento di Vera Wang a una camicia bianca Gap.

Hanno scelto Gucci sia Jessica Chastain, che ha ritirato l'Oscar in paillettes color glicine e bronzo e coda di cavallo, sia Serena Williams presente per King Richard in abito rosa plissè con ricami nere e guantini di pizzo. Una scelta forse più azzeccata di quella della sorella Venus con un rischioso Elie Saab bianco dalla profonda scollatura. Fastoso abito nero firmato Gucci anche per Billie Eilish e Bradley Cooper in smoking con maxi papillon. Daniel Kaluuya tutto 'made in Italy', anche per lui Gucci e scarpe Giuseppe Zanotti.

Versace ha vestito Lily James, in rosa cipria con un lungo spacco e ricami in pizzo e Aunjanue Ellis, in arancione e organza, tulle e chiffon, un abito che ha richiesto 1.300 ore di lavorazione.

Prada ha firmato il look di Lupita Nyong'o, con un abito dorato in paillettes 3D, impreziosito da ametiste e topazi, e gli smoking di Rami Malek, Joachim Trier e Eskil Vogt.

Eleganza senza tempo per l'abito Armani Privé di Nicole Kidman, nominata per la quarta volta come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in Being the Ricardos e assolutamente “divina” in bustier senza spalline in seta celeste polvere, gonna a peplo che si lega con fiocco oversize e strascico impreziosito da cristalli dorati.

Couture italiana anche per Maddie Zigler, incantevole con un abito nero arricciato Giambattista Valli. Rigorosa Uma Thurman in bianco e nero di Bottega Veneta. Emilia Jones era in Dolce & Gabbana come Shawn Mendes, Demi Singleton in Miu Miu, Sebastian Yatra in Moschino.

Gli indecisi

Non convince Kristen Stewart, trasgressiva in shorts e blazer firmati Chanel, portati con una camicia semitrasparente sbottonata. Il tocco rock paga invece Timothee Chalamet, sul red carpet in un completo nero con giacca corta incrostata di paillettes di Louis Vuitton senza camicia, pantaloni a vita alta, stivaletti lucidi e capelli al naturale. Risultano invece troppo abbinati Penelope Cruz, in nero con fiocco al collo, accompagnata dal marito Javier Bardem, in smoking total black.

Jada Pinkett Smith, accanto a Will Smith, ha scelto invece un abito couture verde smeraldo di Jean Paul Gaultier disegnato da Glen Martens: maniche lunghe, colto alto, tante arricciature. Troppe.

L'abito Rinascimento

Menzione a pare merita l'abito “Rinascimento” della truccatrice svedese Eva von Bahr: sulla gonna spicca il dipinto La Madonna del Prato di Raffaello completato da una borsa a forma di “scultura busto”.

Omaggio all'Ucraina

Diverse le star che hanno reso omaggio all'Ucraina, come il cast del film “E' stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, arrivato con un fiocco blu appuntato al petto e Jason Momoa, che ha sfoggiato una pochette da smoking con i colori della bandiera ucraina.

In molti hanno esibito un nastro blu con la scritta 'Con i rifugiati': chi lo porta appuntato sul bavero della giacca, chi infilato al dito sinistro, chi ancora sul decolleté dell'abito. Jamie Lee Curtis, fasciata in un abito lungo a rete nero avvolgente di Stella McCartney, lo ha messo all'anulare sinistro; ma lo hanno anche il compositore spagnolo Alberto Iglesias, la cantautrice americana Diane Warren e l'attrice sudcoreana Youn Yuh Jung.