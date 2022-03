Cina, si cercano le vittime e la scatola nera del volo MU5735. Le prime ipotesi sul disastro

Nessun sopravvissuto è stato trovato dopo una notte di ricerche nell'area delle montagne del Guangxi, nel sud della Cina, dove ieri pomeriggio si è schiantato il Boeing 737-800 della China Eastern con 132 persone a bordo. "Il relitto è stato trovato, ma finora nessuna della persone a bordo dell'aereo con cui si era perso il contatto è stata ritrovata", ha riferito l'emittente statale CCTV nei telegiornali del mattino.

L'aereo è caduto vicino alla città di Wuzhou, mentre volava da Kunming, capoluogo dello Yunnan da dove era decollato alle 13:11 locali (6:11 in Italia) diretto a Guangzhou, a nord-ovest di Hong Kong, dove sarebbe dovuto atterrare un'ora e mezzo dopo. Il tracciato della rotta mostra che qualcosa è successo dopo circa un'ora di volo con l'improvviso passaggio dell'aereo da 9.000 metri di altitudine a circa 1.000, prima dell'impatto finale.

Trovati alcuni effetti personali

Trovati alcuni portafogli, carte di credito e carte d'identità. Sono gli effetti personali dei 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio del volo MU5735 allineati dai soccorritori che continuano a perlustrare l'area del disastro, il versante boscoso e impervio di una montagna che rende difficili le operazioni di ricerca. Le speranze di trovare superstiti sono pressoché nulle. I media statali, hanno definito la situazione molto "cupa" dicendo di “non poter escludere” la morte di tutte le persone a bordo. I soccorritori cercano di recuperare i corpi delle vittime e i registratori di volo: il flight data recorder (FDR), che registra i dati provenienti da vari sensori e il cockpit voice recorder (CVR), che registra i suoni percepiti da microfoni nella cabina di pilotaggio. Tutti dati che dovrebbero fornire importanti informazioni per capire le cause dell'incidente anche se la loro analisi potrebbe richiedere molto tempo.

Le immagini diffuse dai media statali cinesi mostrano rottami del Boeing sparsi in una vasta area boschiva, alcuni nei campi, altri in zone annerite dall'incendio che ha seguito l'impatto. Ogni frammento ha un numero accanto, i più grandi sono contrassegnati dal nastro della polizia. Quello del volo della China Eastern è il primo incidente di un jet di linea commerciale in Cina dal 2010. I media cinesi hanno diffuso alcuni brevi video che apparentemente mostrano un jet che precipita al suolo con un angolo di circa 35 gradi dalla verticale. Immagini di cui è difficile verificare indipendentemente la fonte. Un 64enne che abita nel villaggio vicino al luogo dell'incidente, ha riferito a Reuters di aver sentito un "bang, bang" al momento dell'incidente. “Era come un tuono”.

Il luogo dell'incidente è circondato da montagne su tre lati con un solo piccolo sentiero per l'accesso. A rendere più difficoltose le operazioni, la pioggia che è prevista nella zona questa settimana. Gli escavatori sono al lavoro per aprire un varco verso il luogo del disastro. La polizia ha istituito un posto di blocco nel villaggio di Lu, in prossimità del sito, impedendo ai giornalisti di entrare. Alcune persone si sono riunite in una piccola cerimonia buddista vicino al luogo dell'incidente, per pregare per le vittime.

Una drammatica discesa

Robert Mann, analista dell'aviazione statunitense di R.W. Mann & Company, ha detto a Reuters che gli investigatori hanno bisogno dei registratori di dati di volo per capire cosa possa aver causato la brusca discesa suggerita dai dati ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). ADS-B è una tecnologia che permette di tracciare il volo degli aerei. La tv di stato cinese ha riferito che una squadra investigativa dovrebbe fornire i dettagli sui soccorsi e sulla ricerca delle scatole nere in una conferenza stampa, martedì sera.

Il drammatico incidente arriva mentre la Boeing deve affrontare un momento molto difficile dopo gli incidenti del suo modello 737 MAX e la pandemia del coronavirus . Una volta trovato, il registratore della cabina di pilotaggio potrebbe fornire indizi utili su ciò che è andato storto durante il volo di lunedì. "Gli incidenti che iniziano ad un'altitudine di crociera sono di solito causati dal meteo, da un sabotaggio o da un errore del pilota", spiega a Reuters Dan Elwell, ex capo della Federal Aviation Administration, l'autorità regolatrice Usa. Elwell, che ha guidato la FAA durante la crisi del 737-MAX, ha detto che i guasti meccanici nei moderni jet commerciali sono rari ad altitudine di crociera. Lunedì, subito dopo l'incidente la China Eastern ha messo a terra la sua flotta di 737-800. Le azioni nei listini onshore di China Eastern sono crollate più del 6,5% martedì, mentre quelle scambiate a Hong Kong sono scese di quasi il 6%.

Chi era a bordo del volo

Tra i passeggeri, riporta Reuters, c'era il direttore finanziario di Dinglong Culture, una società con sede a Guangzhou, le cui attività vanno dall'intrattenimento all'estrazione del titanio. Un quotidiano locale ha citato una donna che ha detto che sei tra familiari e amici erano sul volo per Guangzhou, dove dovevano partecipare a un funerale. L'ultimo incidente di un jet di linea commerciale in Cina risale al 2010, quando un aereo Embraer E-190 della Henan Airlines si è schiantato nel nord-est, provocando la morte di 44 delle 96 a bordo.

Authority aviazione cinese: esaminare “i rischi occulti” in manutenzione e previsioni meteo

L’Autorità di regolamentazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) ha chiesto di esaminare "i rischi occulti" per aumentare la sicurezza dell'aviazione civile all'indomani del disastro aereo. Nella nota diffusa dall’authority si fa riferimento all'adozione di "misure concrete per rafforzare le indagini sui pericoli relativi alla manutenzione degli aeromobili, le condizioni meteorologiche del volo, le qualifiche del personale e le capacità operative". A tal proposito, l'impegno è di lanciare una campagna per migliorare la sicurezza sul lavoro e per rafforzare la gestione della sicurezza dell'aviazione civile, anche attraverso un'opera più efficace dei controllori del traffico aereo sulle "previsioni meteorologiche tempestive, sulla notifica dei cambiamenti meteo e sugli avvisi di condizioni atmosferiche gravi".