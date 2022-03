Cresce la colonna di mezzi militari russi in direzione di Kiev

Blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici avanzano in direzione di Kiev: il convoglio parte da Pribyrsk (località più vicina al confine tra Ucraina e Bielorussia) e si estende fino alla base aerea di Antonov (scalo bombardato nei giorni scorsi e dove sarebbe stato distrutto l'aereo più grande al mondo), ovvero alle porte di Kiev.

La notizia diffusa da Cnn si basa sulle recenti fotografie satellitari diffuse dall'azienda Maxar Technologies. Il convoglio militare russo si estenderebbe, per ora, per "circa 40 miglia (poco meno di 65 Km)". Dunque sarebbe cresciuto di circa 30 Km rispetto ai giorni scorsi.

Fotografie che inevitabilmente alimentano la preoccupazione degli analisti Usa perché, considerate le dimensioni della colonna di mezzi, l'azione si potrebbe tradurre in un aumento della violenza, di vittime civili e uccisioni indiscriminate. Il conflitto in Ucraina e l'assalto a Kiev, inizialmente preventivato dagli esperti di guerra in 24 ore, non sarebbe andato a buon fine. E dunque la capitale resterebbe un obiettivo militare di primaria importanza per la Russia.

Per questo l'offensiva continua nonostante i negoziati di pace e tra le mire dell'esercito russo ci sarebbe proprio l'aeroporto di Antonov, a circa 30 Km da Kiev. La conquista dello scalo, teatro di violenti scontri fin dall'inizio dell'invasione, sarebbe un ulteriore tassello strategico per tentare l'offensiva finale su Kiev.